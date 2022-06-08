Названы города-кандидаты на проведение матча за Суперкубок России
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Арена "Лужники" в Москве не примет матч за Олимп Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".
Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. Там уточнили, что решение о месте проведения матча примут до конца недели.
«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от Российской Премьер-лиги РПЛ, решение о месте проведения Олимп Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС.
На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.
При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.
Стадион "Лужники" в качестве претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – говорится в заявлении.
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