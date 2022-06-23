Названы даты матчей "Барселоны" с "Реалом" в новом сезоне

Пресс-служба Федерации футбола Испании на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата Испании на следующий сезон.

Старт чемпионата запланирован на 14 августа 2022 года, окончание - на 4 июня 2023 года.

В стартовом туре "Барселона" на своем поле сыграет с "Райо Вальекано". "Реал" начнет чемпионат гостевой игрой с "Альмерией".

Матчи "эль-класико" будут сыграны 16 октября в Мадриде (9-й тур) и 19 марта в Барселоне (26-й тур).

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