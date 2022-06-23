Названы даты матчей "Барселоны" с "Реалом" в новом сезоне

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Названы даты матчей "Барселоны" с "Реалом" в новом сезоне

Пресс-служба Федерации футбола Испании на официальном сайте опубликовала календарь чемпионата Испании на следующий сезон.

Старт чемпионата запланирован на 14 августа 2022 года, окончание - на 4 июня 2023 года.

В стартовом туре "Барселона" на своем поле сыграет с "Райо Вальекано". "Реал" начнет чемпионат гостевой игрой с "Альмерией".

Матчи "эль-класико" будут сыграны 16 октября в Мадриде (9-й тур) и 19 марта в Барселоне (26-й тур).

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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