Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

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Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен

Издание Tuttosport огласило список из 40 претендентов на награду Golden Boy, которую называют молодежным "Золотым мячом".

Награда ежегодно вручается лучшему молодому футболисту в Европе возрастом до 21 года. Ранее данный приз выигрывали такие известные игроки, как Лионель Месси, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Список претендентов на Golden Boy выглядит так:

1. Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд)

2. Алехандро Бальде ("Барселона")

3. Мартин Батурина ("Динамо" Загреб)

4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд)

5. Брайан Бробби ("Аякс")

6. Эдуардо Камавинга ("Реал")

7. Маттео Кансельери ("Лацио")

8. Энтони Эланга ("Манчестер Юнайтед")

9. Харви Эллиотт ("Ливерпуль")

10. Себастьяно Эспозито ("Ньюкасл")

11. Фабиу Карвалью ("Ливерпуль")

12. Фабио Силва ("Андерлехт")

13. Ансу Фати ("Барселона")

14. Гави ("Барселона")

15. Уилфрид Гонто ("Лидс")

16. Райан Гравенберч ("Бавария")

17. Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг")

18. Энрике Араухо ("Бенфика")

19. Пьеро Инкапье ("Байер")

20. Расмус Хейлунд ("Аталанта")

21. Ансгар Кнауфф ("Айнтрахт")

22. Кастельо Лукеба ("Лион)

23. Маркиньос ("Арсенал")

24. Фабио Миретти ("Ювентус")

25. Юнус Муса ("Валенсия")

26. Джамал Мусиала ("Бавария")

27. Нико Гонсалес ("Барселона")

28. Нуну Мендеш (ПСЖ)

29. Педри ("Барселона")

30. Пино ("Вильярреал")

31. Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд)

32. Джорджио Скалвини ("Аталанта")

33. Беньямин Шешко ("Ред Булл Зальцбург")

34. Килианн Сидийя ("Фрайбург")

35. Хави Симонс (ПСВ)

36. Лука Сучич ("Ред Булл Зальцбург")

37. Матиас Тель ("Бавария")

38. Ян Уве Тельманн ("Кельн")

39. Дестини Удоджи ("Удинезе")

40. Никола Залевски ("Рома")

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