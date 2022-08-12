Названы 30 претендентов на "Золотой мяч"

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Названы 30 претендентов на "Золотой мяч"

Журнал France Football назвал список из 30 футболистов, которые претендуют на "Золотой мяч".

В список претендентов попали: 

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Майк Меньян ("Милан")

Защитники: Антонио Рюдигер ("Реал"), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич (оба - "Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Филип Фоден (все - "Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария").

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба - "Реал"), Рафаэл Леау ("Милан"), Кристофер Нкунку (РБ "Лейпциг"), Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес (все - "Ливерпуль"), Садио Мане ("Бавария"), Рияд Махрез, Эрлинг Холанд (оба - "Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба - "Тоттенхэм"), Себастьян Аллер ("Боруссия" Дортмунд), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Душан Влахович ("Ювентус", Сербия).

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