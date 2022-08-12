Названы 10 претендентов на звание лучшего вратаря года
Фото: твиттер Яссина Буну/Автор неизвестен
Журнал France Football назвал 10 претендентов на приз Льва Яшина - лучшему вратарю в мире по итогам года.
В список лучших вошли: Яссин Буну ("Севилья", Марокко), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия), Майк Меньян ("Милан", Франция), Эдуар Менди ("Челси", Сенегал), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Кевин Трапп ("Айнтрахт", Германия) и Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция).
Победитель будет назван 17 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18