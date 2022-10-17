Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

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Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании за "Золотой мяч", сообщает Get French Football News.

Данная позиция стала для португальца худшей с 2005 года. Тогда он тоже занял 20-е место.

37-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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