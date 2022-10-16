Названо имя следующего наставника "ПСЖ"
Фото: твиттер Рубена Аморима/Автор неизвестен
Журналист Le Parisien Доминик Северак рассказал о том, кто возглавит "ПСЖ" в скором времени.
По его словам, должность займет тренер "Спортинга" Рубен Аморим.
Португалец тренирует команду с 2020 года, его контракт рассчитан до 2024-го. С лиссабонцами он выиграл чемпионат Португалии, Кубок лиги (дважды) и Суперкубок страны.
Отметим, что в данный момент "ПСЖ" руководит Кристоф Гальтье.
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