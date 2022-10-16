Названо имя следующего наставника "ПСЖ"

Теги рубен аморимспортинг лиссабонпсж

Названо имя следующего наставника "ПСЖ"

Фото: твиттер Рубена Аморима/Автор неизвестен

Журналист Le Parisien Доминик Северак рассказал о том, кто возглавит "ПСЖ" в скором времени.

По его словам, должность займет тренер "Спортинга" Рубен Аморим.

Португалец тренирует команду с 2020 года, его контракт рассчитан до 2024-го. С лиссабонцами он выиграл чемпионат Португалии, Кубок лиги (дважды) и Суперкубок страны.

Отметим, что в данный момент "ПСЖ" руководит Кристоф Гальтье.

Не пропустите: "Барселона" добилась трудной победы в Ла Лиге. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов