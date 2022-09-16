Названо имя лучшего игрока августа в Англии

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Названо имя лучшего игрока августа в Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил звание лучшего игрока АПЛ в августе.

22-летний форвард забил девять голов и отдал результативную передачу в пяти матчах, что не оставило шансов его конкурентам в борьбе за звание.

Примечательно, что такой старт стал рекордом для новичков АПЛ.

Холанд стал первым игроком с февраля 2020 года, получившим приз лучшему игроку месяца в АПЛ в первый же месяц после перехода.

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