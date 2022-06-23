Названо имя лучшего футболиста России минувшего сезона

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа получил звание лучшего футболиста России по итогам сезона-2021/22.

Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Лучшим тренером признан Сергей Семак из "Зенита", а лучшим молодым футболистом признали Арсена Захаряна из "Динамо".

Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" завоевал серебряные медали первенства.

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