Названо имя лучшего футболиста России минувшего сезона
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа получил звание лучшего футболиста России по итогам сезона-2021/22.
Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Лучшим тренером признан Сергей Семак из "Зенита", а лучшим молодым футболистом признали Арсена Захаряна из "Динамо".
Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" завоевал серебряные медали первенства.
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