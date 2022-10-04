Названо имя лучшего футболиста 5-го тура УПЛ

Фото: сайт УПЛ/Автор неизвестен

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан получил награду лучшему игроку пятого тура украинской Премьер-лиги.

За молодого футболиста большинством голосов проголосовали члены экспертной группы УПЛ.

В голосовании Сикан опередил форварда "Зари" Игоря Кирюханцева, который забил два гола "Кривбассу".

Напомним, что в матче 5-го тура Сикан забил три мяча в матче с "Металлистом" (6:1).

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