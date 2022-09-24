Названа заявка сборной Украины на матч с Арменией

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Тренерский штаб сборной Украины назвал имена футболистов, которые сегодня смогут сыграть против Армении в пятом туре группового раунда Лиги наций.

Встреча пройдет в Ереване и начнется в 16:00.

Заявка сборной Украины на матч с Арменией:

1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.