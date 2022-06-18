Названа зарплата нового тренерского штаба "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Стали известны затраты московского "Спартака" на новый тренерский штаб во главе с испанским наставником Гильермо Абаскалем.

В общей сложности специалисты будут получать около 700 тысяч евро за сезон.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил московскую команду 10 июня.

Тренировать команду ему помогут два испанских специалиста: ассистентом станет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес.

Кроме того, в команду вместе с тренером пришел босниец Владимир Слишкович.

Не пропустите: Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли. | https://dailysports.net