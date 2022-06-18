Названа зарплата нового тренерского штаба "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Стали известны затраты московского "Спартака" на новый тренерский штаб во главе с испанским наставником Гильермо Абаскалем.
В общей сложности специалисты будут получать около 700 тысяч евро за сезон.
Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил московскую команду 10 июня.
Тренировать команду ему помогут два испанских специалиста: ассистентом станет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес.
Кроме того, в команду вместе с тренером пришел босниец Владимир Слишкович.
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