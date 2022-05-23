Названа зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Стала известна зарплата нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе по новому контракту, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист будет получать 57 миллионов евро после выплаты налогов. Кроме того, форвард может получить до 300 миллионов евро за три года в качестве бонусов. Таким образом, француз стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. При этом мнение Мбаппе будет учитываться при принятии ключевых решений клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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