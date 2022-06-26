Названа зарплата Мане в "Баварии"

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Названа зарплата Мане в "Баварии"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Стало известно, сколько будет получать в мюнхенской "Баварии" сенегальский нападающий Садио Мане, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, зарплата футболиста составит 20 миллионов евро в год. Эта сумма станет одной из самых высоких в клубе.

Напомним, что 30-летний Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" за 32 миллиона евро. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2025 года.

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