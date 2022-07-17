Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"

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Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Стало известно, сколько будет получать нападающий Роберт Левандовски после перехода из "Баварии" в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям источника, футболист пошел на снижение зарплаты и будет получать девять миллионов евро в год после уплаты налогов. Сейчас он получает 12 миллионов евро "чистыми". В ближайшее время поляк подпишет с каталонским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

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