Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"

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Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

В "Барселоне" решили ввести полоток зарплат и теперь никто из игроков не сможет получать свыше 10 миллионов евро чистыми.

Как пишет As, форвард "Баварии" Роберт Левандовски согласился на такие условия и уже готов подписать контракт сроком на три года.

Если он перейдет в "Барселону", то будете зарабатывать 9 миллионов евро в год чистыми.

Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Интересно, что в "Баварии" Левандовски зарабатывает 24 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. 

Не пропустите: Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии". | https://dailysports.net
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