Названа зарплата главного тренера сборной Украины

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Журналист Виктор Вацко рассказал, что зарплата главного тренера сборной Украины Александра Петракова составляет 10 тысяч долларов в месяц.

"Говорят, что Петраков работает за 10 тысяч долларов в месяц. По сути, тренерский штаб обходится Украинской ассоциации футбола в копейки. Помощники Петракова, кроме Александра Шовковского, работают за очень хорошие суточные и премиальные. Андрей Шевченко в свое время получал три миллиона евро в год. Кроме того, в сравнении с Шевченко Петраков очень удобный тренер для УАФ. Шевченко был очень требовательным тренером по поводу быта, логистики и других вещей вокруг футбола. Петраков не давит на менеджмент УАФ, как это делал Шевченко, а работает с тем, что дают", - сказал Вацко в программе Вацко Live.

65-летний Петраков тренирует сборную Украины с 2021 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2020.

Не пропустите: Сборная Украины может лишиться главного тренера. | https://dailysports.net