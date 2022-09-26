Названа зарплата главного тренера сборной Украины
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Журналист Виктор Вацко рассказал, что зарплата главного тренера сборной Украины Александра Петракова составляет 10 тысяч долларов в месяц.
"Говорят, что Петраков работает за 10 тысяч долларов в месяц. По сути, тренерский штаб обходится Украинской ассоциации футбола в копейки. Помощники Петракова, кроме Александра Шовковского, работают за очень хорошие суточные и премиальные. Андрей Шевченко в свое время получал три миллиона евро в год. Кроме того, в сравнении с Шевченко Петраков очень удобный тренер для УАФ. Шевченко был очень требовательным тренером по поводу быта, логистики и других вещей вокруг футбола. Петраков не давит на менеджмент УАФ, как это делал Шевченко, а работает с тем, что дают", - сказал Вацко в программе Вацко Live.
65-летний Петраков тренирует сборную Украины с 2021 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2020.
Не пропустите: Сборная Украины может лишиться главного тренера. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси"
-
Названа зарплата главного тренера сборной Украины
-
"Бавария" не будет покупать Влаховича
-
"Интер" надолго теряет ключевого полузащитника перед матчами с "Барселоной" и "Ромой"
-
Роналду может сыграть в решающем матче Лиги наций
-
"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"
-
Новичок киевского "Динамо" вступил в конфликт с Луческу
-
"Манчестер Сити" повысит зарплату Фодена в 20 раз: названа сумма
-
Защитник "Баварии" Павар рассказал о своих психологических проблемах
-
Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне
-
"Барселона" и Араухо приняли решение о методе восстановления после травмы
-
Кейн не хочет в "Баварию"
-
Славен Билич возглавил английский клуб
-
Модрич установил исторический рекорд сборной Хорватии
-
Сборная Украины может лишиться главного тренера
-
Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой
-
Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ
-
"Интер" назвал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" цену на Думфриса
-
Обамеянг поразил фанатов своим стилем на показе мод (фото)
-
"Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13