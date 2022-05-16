Названа сумма возможного трансфера Мудрика в "Байер"

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Названа сумма возможного трансфера Мудрика в "Байер"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в леверкузский "Байер", сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро. Клубы в данный момент ведут активные переговоры. Ради перехода в "Байер" Мудрик отказал "Брентфорду".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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