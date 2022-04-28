Названа сумма предстоящего трансфера Хвичи в "Наполи"
Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" заплатит 10 миллионов евро полузащитника батумского "Динамо" Хвичу Кварацхелию, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, зарплата футболиста в итальянском клубе составит один миллиона евро в год. Переход состоится в летнее трансферное окно.
Напомним, что 21-летний Кварацхелия в конце марта разорвал контракт с казанским "Рубином", а затем перешел в "Динамо".
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