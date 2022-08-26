Названа сумма, которую "Шахтер" хочет за Мудрика
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Футбол 24".
По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро. Впрочем, никто из претендентов не готов платить такую сумму. Хавбеком интересовались "Ницца", "Байер" и "Брентфорд".
В прошлом сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13