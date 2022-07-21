Названа сложная схема отступных в контракте Дибалы с "Ромой"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Стала известна схема отступных в контракте аргентинского новичка "Ромы" Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, римский клуб прописал в соглашении многоуровневую систему отступных. Иностранные клубы могут выкупить форварда за 22 миллиона евро. "Интеру" придется заплатить 35,5 миллионов евро, "Милану" - 31,25 млн. Клубы Серии А, кроме "Лацио", могут купить игрока за 20,75 млн.

При этом "Рома" может заблокировать трансфер аргентинца, если повысит ему зарплату или продлит с ним контракт.

Напомним, что 28-летний Дибала перешел в "Рому" в статусе свободного агента и заключил с клубом контракт до лета 2025 года.

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