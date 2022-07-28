Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Стало известно, почему португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, португалец опасается, что аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси обойдет его по числу голов в Лиге чемпионов. В настоящее время португалец опережает аргентинца на 15 голов - 140 против 125, но Месси моложе оппонента на два года. При этом Роналду надеется опередить Месси по числу голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас впереди аргентинец - 76 против 73.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в предстоящем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов, поэтому 37-летний Роналду рассматривает варианты с переходом в "Баварию", "Атлетико", "Реал" или "Наполи".

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