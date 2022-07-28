Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Стало известно, почему португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, португалец опасается, что аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси обойдет его по числу голов в Лиге чемпионов. В настоящее время португалец опережает аргентинца на 15 голов - 140 против 125, но Месси моложе оппонента на два года. При этом Роналду надеется опередить Месси по числу голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас впереди аргентинец - 76 против 73.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в предстоящем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов, поэтому 37-летний Роналду рассматривает варианты с переходом в "Баварию", "Атлетико", "Реал" или "Наполи".
Не пропустите: Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Лацио" близок к подписанию опытного уругвайца
-
"Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико"
-
Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"
-
"Монако" вступил в борьбу за Рабьо
-
Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался платить 100 млн евро за форварда "Аякса"
-
"Валенсия" может подписать хавбека "Арсенала"
-
Кунде перешел в "Барселону"
-
"Ливерпуль" понес серьезные потери перед матчем с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии
-
Кимпембе оценил шансы на переход в "Челси"
-
"Марсель" подпишет Алексиса Санчеса, но при одном условии
-
"Атлетико" купил защитника сборной Аргентины
-
"Милан" близок к покупке Зиеша за небольшую сумму
-
"Манчестер Сити" пытался в последний момент перехватить Кунде у "Барселоны"
-
"Эвертон" купил молодого хавбека за 22 миллиона евро
-
ЦСКА купил полузащитника сборной Чили
-
Депай предложил свои услуги "Ювентусу"
-
Хавбек "Партизана" переходит в ЦСКА
-
"Эвертон" может вернуть полузащитника из "ПСЖ"
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника "ПСЖ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18