Названа причина ухода Рангника из "Манчестер Юнайтед"

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Названа причина ухода Рангника из "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" покинул Ральф Рангник, который должен был перейти с должности главного тренера на должность консультанта клуба, сообщает ESPN.

По сведениям источника, новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг отказался сотрудничать с немецким специалистом. Также руководству английского клуба не нравились заявления Рангника о работе на трансферном рынке.

В итоге 63-летний Рангник возглавил сборную Австрии.

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