Названа причина ухода Каттани из "Спартака"

СМИ узнали одну из причин, по которой Луки Каттани покинул должность спортивного директора "Спартака".

Как пишет "Чемпионат", у специалиста и клуба были трансферные разногласия.

В частности, итальянец решил уйти из-за отказа клуба подписывать защитника Налдо.

"Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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