Названа причина срыва трансфера Наваса в "Наполи"

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Названа причина срыва трансфера Наваса в "Наполи"

Фото: твиттер Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Гвинтоли рассказал, почему клуб не сумел совершить трансфер костариканского вратаря "Пари Сен-Жермен" Кейлора Наваса.

"Переход Наваса сорвался из-за того, что он не договорился с ПСЖ по зарплате, которая составляет 15 миллионов евро в год. Мы не будем пытаться подписать Кейлора в январе. Все кончено", - приводит слова Гвинтоли журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас не провел за ПСЖ ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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