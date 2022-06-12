Названа причина предстоящего ухода Почеттино из ПСЖ
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Стало известен, почему руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, решение об отставке было принято после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижский клуб уступил мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).
Тренер доработал сезон до конца и привел ПСЖ к чемпионству в Лиге 1.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13