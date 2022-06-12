Названа причина предстоящего ухода Почеттино из ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Стало известен, почему руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, решение об отставке было принято после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижский клуб уступил мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).

Тренер доработал сезон до конца и привел ПСЖ к чемпионству в Лиге 1.

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