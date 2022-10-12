Названа причина, почему "Ювентус" не увольняет Аллегри

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не собирается увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри, так как не может найти ему замену, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривал кандидатуры Маурисио Почеттино и Пауло Соузы, но он них было решено отказаться. Не исключено, что Аллегри останется в "Ювентусе" до конца действия его контракта, который истекает летом 2025 года.

Напомним, что в Лиге чемпионов "Ювентус" в четырех турах набрал всего три очка и практически потерял шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Италии "Юве" после 9 туров занимает лишь восьмое место в Серии А.

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