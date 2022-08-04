Названа причина, почему "Барселона" может продать Обамеянга

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Барселона" может продать габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, чтобы не повышать ему зарплату, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, каталонский клуб должен значительно увеличить зарплату игрока, так как предыдущие полгода он играл за сравнительное небольшие деньги. Сейчас "Барселоне" необходимо сильно урезать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков. Интерес к габонцу проявляет "Челси".

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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