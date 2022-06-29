Названа причина отказа "Ромы" от матча с "Барселоной" за Кубок Гампера

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Названа причина отказа "Ромы" от матча с "Барселоной" за Кубок Гампера

Стало известно, почему "Рома" отказалась проводить с "Барселоной" матч за Кубок Гампера, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, на итальянский клуб оказывал давление президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи. Кроме того, у него хорошие отношения с новым владельцем римлян Дэном Фридкиным. Причиной такого поступка Аль-Хелайфи, который к тому же является главой Ассоциации европейских клубов (ECA), желание руководства "Барселоны" создать Европейскую Суперлигу, против которой выступают УЕФА и ЕСА.

Напомним, что изначально в Суперлигу входили 12 клубов, но ПСЖ среди них не было.

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