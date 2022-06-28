Названа причина отказа Мозеса возвращаться в "Спартак"

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Нигерийский полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес не хочет возвращаться в российский клуб из-за своей жены.

"Мозес объясняет "Спартаку", что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин – мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято", – сообщает "Чемпионат".

31-летний Мозес в прошлом сезоне провел за "Спартак" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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