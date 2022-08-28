Названа причина отказа "Челси" от покупки Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Челси" не стал покупать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду из-за нежелания главного тренера Томаса Тухеля, сообщает The Times.
По сведениям источника, руководство лондонского клуба планировало, что вокруг португальца будет строиться команда, но немецкий специалист наложил вето на трансфер. Причиной такого решения Тухеля стала беседа о Роналду с бывшим главным тренером манкунианцев Ральфом Рангником.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18