Названа причина отказа "Барселоны" от трансфера Холанда
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
"Барселона" приняла окончательное решение не покупать норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, отчеты скаутов склонили руководство каталонского клуба к выводу, что футболист слишком любит вести ночную жизнь, в частности вечеринки до утра. Кроме того, в "Барселоне" сомневаются в способность форварда вписаться в игровой стиль команды. Также каталонцев смущают частные травмы норвежца.
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
|32
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|32
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|32
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