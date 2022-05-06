Названа причина отказа "Барселоны" от трансфера Холанда

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Названа причина отказа "Барселоны" от трансфера Холанда

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Барселона" приняла окончательное решение не покупать норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, отчеты скаутов склонили руководство каталонского клуба к выводу, что футболист слишком любит вести ночную жизнь, в частности вечеринки до утра. Кроме того, в "Барселоне" сомневаются в способность форварда вписаться в игровой стиль команды. Также каталонцев смущают частные травмы норвежца.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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