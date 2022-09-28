Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду минувшим летом мог перейти в "Милан" или "Наполи", но трансфер не состоялся, сообщает cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, агент форварда Жорде Мендеш всячески пытался устроить игрока в один из клубов, которые выступают в Лиге чемпионов. "Милан" и "Наполи" могли рассмотреть кандидатуру португальца в том случае, если бы потеряли основных нападающих Рафаэла Леау и Виктора Осимхена. Впрочем, оба игрока остались в итальянских клубах и вариант с Роналду отпал.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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