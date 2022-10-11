Названа причина конфликта Мбаппе с руководством ПСЖ

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Названа причина конфликта Мбаппе с руководством ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Стало известно, почему нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе конфликтует с руководством клуба, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболисту обещали, что в летнее трансферное окно клуб купит польского нападающего Роберта Левандовски и продаст бразильского форварда Неймара. Но оба трансфера не состоялись и теперь Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 12 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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