Названа причина конфликта Мбаппе с руководством ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Стало известно, почему нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе конфликтует с руководством клуба, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболисту обещали, что в летнее трансферное окно клуб купит польского нападающего Роберта Левандовски и продаст бразильского форварда Неймара. Но оба трансфера не состоялись и теперь Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 12 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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