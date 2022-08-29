Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ"

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Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен тем, что клуб снизил ему зарплату, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист полагает, что он не виноват в непопадании клуба в Лигу чемпионов. В результате этого зарплата португальца сократилась с 29,4 до 22 миллионов евро в год. Кроме того, форварду не понравились слова главного тренера Эрика тен Хага, который раскритиковал игроков манкунианцев после поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии от "Брентфорда".

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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