Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки

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Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Определена финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки.

На награду претендуют: Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"/"Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Себастьян Аллер ("Аякс"/"Боруссия" Дортмунд).

В прошлом сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Летом он перешел в "Баварию" за 32 миллиона евро.

30-летний Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач.

28-летний Аллер сыграл за "Аякс" 42 матча, забил 34 гола и отдал девять результативных передач. Летом он перешел в дортмундскую "Боруссию" за 31 миллион евро.

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