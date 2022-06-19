Названа дата перехода Мхитаряна в "Интер"

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян в ближайшее время станет игроком миланского "Интера", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист на следующей неделе пройдет медицинское обследование и подпишет с "нерадзурри" контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Хавбек достанется "Интеру" бесплатно, так как его контракт с "Ромой" истекает в конце июня. Мхитарян решил сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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