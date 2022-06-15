Названа дата перехода Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави уверен, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски станет игроком его клуба.

По данным As, президент Жоан Лапорта лично пообещал тренеру, что подпишет польского форварда.

Сам же тренер верит, что к 11 июля Роберт будет в команде.

В минувшем сезоне лидер атак "Баварии" забил 46 голов в 50 матчах во всех турнирах.

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