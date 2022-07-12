Названа дата начала нового сезона УПЛ
Новый сезон в чемпионате Украины стартует 23 августа.
Об этом заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.
"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.
У стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия", - сказал он.
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