Названа дата начала нового сезона УПЛ

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Названа дата начала нового сезона УПЛ

Новый сезон в чемпионате Украины стартует 23 августа.

Об этом заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

У стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия", - сказал он.

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