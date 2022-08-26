Названа дата дебюта Каземиро за "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что бразильский полузащитник Каземиро может дебютировать за манкунианцев 27 августа в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

"Каземиро готов выйти на поле. Он был на всех тренировках в последние дни, а также работал индивидуально", - приводятся слова тен Хага на официальном сайте английского клуба.

Напомним, что 30-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Реала" за 60 миллионов евро. Футболист заключил контракт с "дьяволами" до лета 2026 года.

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