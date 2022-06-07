Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Как сообщает Marca, это произошло после того, как стороны подписали контракт на улучшенных условиях для француза.
Отметим, что в январе 2022 года журнал Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире и тогда первое место занимал форвард "ПСЖ" Лионель Месси (€ 130 млн).
По данным источника, новый контракт позволит Мбаппе зарабатывать больше аргентинского одноклубника.
Напомним, что француз в прошлом месяце решил продлить контракт с клубом до 2025 года.
Не пропустите: Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. В топ-10 - три игрока "Барселоны". | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13