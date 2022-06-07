Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Как сообщает Marca, это произошло после того, как стороны подписали контракт на улучшенных условиях для француза.

Отметим, что в январе 2022 года журнал Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире и тогда первое место занимал форвард "ПСЖ" Лионель Месси (€ 130 млн).

По данным источника, новый контракт позволит Мбаппе зарабатывать больше аргентинского одноклубника.

Напомним, что француз в прошлом месяце решил продлить контракт с клубом до 2025 года.

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