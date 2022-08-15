Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy

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Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy

Фото: твиттер Эдуардо Камавинга/Автор неизвестен

Издание Tuttosport опубликовало окончательный список претендентов на приз Golden Boy-2022. 

Данная награда вручается лучшему молодому футболисту Европы возрастом не старше 21 года.

Список претендентов выглядит так:

Защитник: Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Педри, Гави (оба - "Барселона"), Карни Чуквуэмека ("Челси"), Харви Эллиотт ("Ливерпуль"), Райан Гравенберх, Джамал Мусиала (оба – "Бавария").

Нападающие: Карим Адейеми ("Боруссия" Дортмунд), Ансу Фати ("Барселона"), Юго Экитик (ПСЖ), Энтони Эланга ("Манчестер Юнайтед").

По итогам прошлого года приз получил Педри.

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