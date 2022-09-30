Назван лучший тренер сентября в АПЛ

Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг получил приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре.

Под руководством 52-летнего специалиста "МЮ" добыл две победы в двух матчах сентября. Манчестерский клуб выиграл у "Лестера" (1:0) и "Арсенала" (3:1).

Тен Хаг стал первым тренером "МЮ" с января 2019 года, который получил эту награду.

Интересно, что приз лучшему игроку месяца получил нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд.

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