Назван лучший игрок "Шахтера" в матче с "Лейпцигом"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" играл на выезде против "РБ Лейпциг" и победил со счетом 4:1.

Портал WhoScored назвал лучшим игроком матча хавбека "горняков" Михаила Мудрика (8.3), который записал в свой актив гол и два ассиста. Немного отстал от него Марьян Швед (8.2), который оформил дубль.

Вратарь хозяев поля Петер Гулачи получил самую низкую оценку (4.0).

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