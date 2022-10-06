Назван лучший игрок "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Реалом"

Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Вчера состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

Статистический портал WhoScored назвал лучшим в составе "горняков" вратаря Анатолия Трубина, у него оценка 8,2.

При этом украинский страж ворот "Реала" Андрей Лунин получил 6,7 балла.

Лучшим игроком встречи WhoScored назвал 21-летнего бразильского вингера Родриго, который забил первый гол.

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