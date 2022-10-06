Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Андре Силвы/Автор неизвестен

Португальский нападающий "РБ Лейпциг" Андре Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура группового этапа против "Селтика" (3:1) форвард сделал дубль. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Ювентуса" Анхеля Ди Марию, полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема и защитника "Наполи" Джованни Ди Лоренцо.

В нынешнем сезоне 26-летний Силва провел за "РБ Лейпциг" 13 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Беллингем вошел в историю Лиги чемпионов. | https://dailysports.net