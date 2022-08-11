Назван лучший игрок матча матча за Суперкубок УЕФА
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Хавбек "Реала" Каземиро стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с "Айнтрахтом" (2:0) по версии организации.
Отметим, что в этой игре бразилец стал автором результативной передачи на победный гол. Также после удара Каземиро во втором тайме мяч попал в перекладину.
"Придавал баланс игре "Реала", когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам", – описали игру Каземиро в УЕФА.
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