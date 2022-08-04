Назван лучший футболист РПЛ в июле
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин стал лучшим игроком Мир РПЛ в июле.
В первых трех турах молодой футболист забил гол и отдал три результативные передачи. Именно за него проголосовали эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".
В то же время болельщики лучшим выбрали хавбека "Спартака" Квинси Промеса, у которого 3 мяча и 2 голевых паса за 3 игры.
Также за звание боролись Федор Смолов ("Динамо"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Игорь Акинфеев (ЦСКА).
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