Назван лучший футболист РПЛ в июле

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Назван лучший футболист РПЛ в июле

Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин стал лучшим игроком Мир РПЛ в июле.

В первых трех турах молодой футболист забил гол и отдал три результативные передачи. Именно за него проголосовали эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

В то же время болельщики лучшим выбрали хавбека "Спартака" Квинси Промеса, у которого 3 мяча и 2 голевых паса за 3 игры.

Также за звание боролись Федор Смолов ("Динамо"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

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