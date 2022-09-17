Назван лучший футболист "Реала" в августе

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком своей команды в августе.

По этому случаю футболисту вручили специальную награду.

"Я чувствую себя очень хорошо и очень рад старту этого сезона. Хочу, чтобы этот сезон был как прошлый или даже лучше. У меня есть доверие тренера и продолжаю усердно работать, чтобы продолжать расти каждый день", - сказал молодой бразилец.

В прошлом месяце 22-летний футболист сыграл в четырех матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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