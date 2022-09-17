Назван лучший футболист "Реала" в августе

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Назван лучший футболист "Реала" в августе

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком своей команды в августе.

По этому случаю футболисту вручили специальную награду.

"Я чувствую себя очень хорошо и очень рад старту этого сезона. Хочу, чтобы этот сезон был как прошлый или даже лучше. У меня есть доверие тренера и продолжаю усердно работать, чтобы продолжать расти каждый день", - сказал молодой бразилец.

В прошлом месяце 22-летний футболист сыграл в четырех матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Не пропустите: "Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов