Назван лучший футболист "Реала" в августе
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Форвард "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком своей команды в августе.
По этому случаю футболисту вручили специальную награду.
"Я чувствую себя очень хорошо и очень рад старту этого сезона. Хочу, чтобы этот сезон был как прошлый или даже лучше. У меня есть доверие тренера и продолжаю усердно работать, чтобы продолжать расти каждый день", - сказал молодой бразилец.
В прошлом месяце 22-летний футболист сыграл в четырех матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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|20
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