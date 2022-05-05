Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Куртуа провел все 120 минут в ответном матче 1/2 финала с "Манчестер Сити" (3:1) и сделал восемь сейвов. В борьбе за награду бельгиец опередил Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Луиса Диаса ("Ливерпуль") и Франсиса Коклена ("Вильярреал").

В нынешнем сезоне 29-летний Куртуа провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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